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Минздрав: популярное обезболивающее может вызвать тяжелые кожные реакции

Минздрав: популярное обезболивающее может вызвать тяжелые кожные реакции

Не все, покупая лекарство, внимательно читают инструкцию к нему. Но это неверная тактика: врачи рекомендуют всегда обращать внимание на дозировку препарата в соответствии с возрастом или другими особенностями пациента, а также изучать, как лекарство взаимодействует с другими, учитывать возможные побочные эффекты.

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