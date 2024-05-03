Минздрав: популярное обезболивающее может вызвать тяжелые кожные реакции

Не все, покупая лекарство, внимательно читают инструкцию к нему. Но это неверная тактика: врачи рекомендуют всегда обращать внимание на дозировку препарата в соответствии с возрастом или другими особенностями пациента, а также изучать, как лекарство взаимодействует с другими, учитывать возможные побочные эффекты.