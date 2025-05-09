Россия готова оставить меморандум ООН для нормализации экспорта зерна

Срок действия меморандума «Россия-ООН» по нормализации российского сельхозэкспорта истекает в июле. Его будущее пока не определено, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости.
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