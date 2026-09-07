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Охота на авианосцы: как иранская гиперзвуковая ракета бросает вызов флоту США в Ормузском проливе

Охота на авианосцы: как иранская гиперзвуковая ракета бросает вызов флоту США в Ормузском проливе

ВАШИНГТОН, 7 сентября, ФедералПресс. Иранская гиперзвуковая противокорабельная ракета, летящая со скоростью в 10–12 раз выше скорости звука, способна достичь американского авианосца в Оманском заливе всего за 6–7 минут – против более часа у дозвуковых аналогов.

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