Охота на авианосцы: как иранская гиперзвуковая ракета бросает вызов флоту США в Ормузском проливе

ВАШИНГТОН, 7 сентября, ФедералПресс. Иранская гиперзвуковая противокорабельная ракета, летящая со скоростью в 10–12 раз выше скорости звука, способна достичь американского авианосца в Оманском заливе всего за 6–7 минут – против более часа у дозвуковых аналогов.