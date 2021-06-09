Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    "российский лидер должен отправить в отставку губернаторов и мэров, которые ввели обязательную вакцинацию в регионах....Рашкин призвал Пу...
  • Евгений
    Металлургам проще было бы принять предложение Белоусова. Теперь будет дороже.Потанин пожаловал...
  • Василий Иванович
    что-то они с михеевым тупят не по детскиСтариков сравнил ...

Главный юрист ЯНАО пообещал снизить квартплату для части жителей

Главный юрист ЯНАО пообещал снизить квартплату для части жителей

С проблемой к юристу обратились жители округа Кандидат в Госдуму и главный юрист ЯНАО Дмитрий Погорелый пообещал снизить платежи за коммунальные услуги для ямальцев, проживающих в ведомственных квартирах, не принадлежащих бюджетным организациям.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх