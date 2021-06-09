Главный юрист ЯНАО пообещал снизить квартплату для части жителей

С проблемой к юристу обратились жители округа Кандидат в Госдуму и главный юрист ЯНАО Дмитрий Погорелый пообещал снизить платежи за коммунальные услуги для ямальцев, проживающих в ведомственных квартирах, не принадлежащих бюджетным организациям.