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Ольга Торубарова: Крым встречает гостей!

Ольга Торубарова: Крым встречает гостей!

Крым встречает гостей!Председатель комитета по спорту Государственной Думы Российской Федерации Олег Васильевич Матыцин и легенда российского хоккея, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Владислав Александрович Третьяк прибыли в Республику Крым с рабочим визитом.

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