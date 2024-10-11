Ольга Торубарова: Крым встречает гостей!

Крым встречает гостей!Председатель комитета по спорту Государственной Думы Российской Федерации Олег Васильевич Матыцин и легенда российского хоккея, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Владислав Александрович Третьяк прибыли в Республику Крым с рабочим визитом.
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