Спелеологи обнаружили змей и водопады внутри печально известного йеменского «Колодца ада»

Исследователи пещер из Омана стали первыми людьми, которые спустились на дно воронки «Колодца ада» глубиной 112 метров в Йемене, которая, по мнению многих местных жителей, является тюрьмой для джинов и воротами в подземный мир, источая неприятный запах, сообщает «live science».