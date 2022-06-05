Спелеологи обнаружили змей и водопады внутри печально известного йеменского «Колодца ада»

Исследователи пещер из Омана стали первыми людьми, которые спустились на дно воронки «Колодца ада» глубиной 112 метров в Йемене, которая, по мнению многих местных жителей, является тюрьмой для джинов и воротами в подземный мир, источая неприятный запах, сообщает «live science».
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