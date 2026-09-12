В ГД предложили упростить перерасчет платы за некачественное содержание домов

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко предложил упростить для жильцов процедуру уменьшения платы за некачественное содержание многоквартирного дома управляющей компанией.
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