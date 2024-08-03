Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Инициатива трещит по швам. Все больше стран отказываются продавать Чехии снаряды для Украины. Чем они мотивируют свою позицию?

Инициатива трещит по швам. Все больше стран отказываются продавать Чехии снаряды для Украины. Чем они мотивируют свою позицию?

© AP Photo / Matt Rourke У Чехии начались проблемы с закупкой снарядов для Украины, пишет iDNES.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Чехи  всегда  были мразями. И в ПМВ, и в ВМВ  они служили  Германии, хотя  те  их за  людей  не считали.
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15 час.
АА
Архип Архипов
А на каких дрожжах возникла промышленность Чехии? Да на царском золоте, спижженном белочехами  и вывезенном в свой Чехистон через Владивосток. Поделившись с амерами и японцами основную массу золота положили в свой банк. Составили АО и начали золотишко крутить вертеть. Не пора ли заняться этими мразями вплотную и реституцию им учредить? Пусть гонят спижженное золото взад с процентами за 100 лет.
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10 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
&quot;чехи&quot; были пи@орами в отношении России и в первую мировую войну, и валялись под ногами гитлеровцев - во второй мировой. Так что - ничего необычного. Желаю им сдохнуть в этой, третьей мировой. Пусть подавятся своими подачками просроченному гауляйтеру рУины. ТВАРИ!
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8 час.

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