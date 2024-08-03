© AP Photo / Matt Rourke У Чехии начались проблемы с закупкой снарядов для Украины, пишет iDNES.
Инициатива трещит по швам. Все больше стран отказываются продавать Чехии снаряды для Украины. Чем они мотивируют свою позицию?
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Чехи всегда были мразями. И в ПМВ, и в ВМВ они служили Германии, хотя те их за людей не считали.
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15 час.
АА
Архип Архипов
А на каких дрожжах возникла промышленность Чехии? Да на царском золоте, спижженном белочехами и вывезенном в свой Чехистон через Владивосток. Поделившись с амерами и японцами основную массу золота положили в свой банк. Составили АО и начали золотишко крутить вертеть. Не пора ли заняться этими мразями вплотную и реституцию им учредить? Пусть гонят спижженное золото взад с процентами за 100 лет.
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10 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
"чехи" были пи@орами в отношении России и в первую мировую войну, и валялись под ногами гитлеровцев - во второй мировой. Так что - ничего необычного. Желаю им сдохнуть в этой, третьей мировой. Пусть подавятся своими подачками просроченному гауляйтеру рУины. ТВАРИ!
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8 час.
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