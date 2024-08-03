Владимир Алтайцев Чехи всегда были мразями. И в ПМВ, и в ВМВ они служили Германии, хотя те их за людей не считали.

АА Архип Архипов А на каких дрожжах возникла промышленность Чехии? Да на царском золоте, спижженном белочехами и вывезенном в свой Чехистон через Владивосток. Поделившись с амерами и японцами основную массу золота положили в свой банк. Составили АО и начали золотишко крутить вертеть. Не пора ли заняться этими мразями вплотную и реституцию им учредить? Пусть гонят спижженное золото взад с процентами за 100 лет.