StarHit: Рэпер Vacio, «прославившийся» после вечеринки Ивлеевой, сбежал из РФ

Обещавший пойти в армию артист уехал в США. Рэпер Vacio (Николай Васильев), «прославившийся» своим «нарядом» на «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой в Москве и обещавший пойти в армию в весенний призыв, уехал из России после получения повестки.