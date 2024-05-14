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StarHit: Рэпер Vacio, «прославившийся» после вечеринки Ивлеевой, сбежал из РФ

StarHit: Рэпер Vacio, «прославившийся» после вечеринки Ивлеевой, сбежал из РФ

Обещавший пойти в армию артист уехал в США. Рэпер Vacio (Николай Васильев), «прославившийся» своим «нарядом» на «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой в Москве и обещавший пойти в армию в весенний призыв, уехал из России после получения повестки.

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