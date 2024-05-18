Разгадываем загадки вместе: все о корпоративном квизе Юлия ПономареваВ современном мире, где рабочий процесс требует от сотрудников не только профессиональных навыков, но и умения работать в команде, возникает потребность в эффективных и веселых способах командообразования.
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