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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Риккардо о том, что Сайнсу помешали соперники: «Он это начал. Карлоса все упоминают, когда говорят о блокировках»

Карлос Сайнс стал 16-м в квалификации к Гран-при Абу-Даби, после чего рассказал, как коллеги ему мешают.

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