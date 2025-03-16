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Боец РФ рассказал, что ВСУ поставили серьезные укрепления в Курской области

Боец РФ рассказал, что ВСУ поставили серьезные укрепления в Курской области

В населённых пунктах Курской области украинские военные создали мощные оборонительные сооружения, об этом сообщил военнослужащий с позывным Мангуст, занимающий должность начальника штаба полка Северной группировки.

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