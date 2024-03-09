Педофила-антисталиниста объявили праведником

Евгений МакЛауд

когда читаешь как сильно страдали эти праведники в фашистских тюрьмах и лагерях, а потом живут аж до ста лет, мне одному горы лапши видится или все остальные верят??Ну а про этого педофила и говорить нечего, там все такие.