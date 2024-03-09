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Педофила-антисталиниста объявили праведником

Педофила-антисталиниста объявили праведником

В Европе наградили "праведников народов мира". От России награду получил осужденный педофил разоблачвший товарища Сталина.

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Комментарии
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Александр Григоров
Вот   такие у запада борцы за демократию  по ихнему
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1 д.
Евгений МакЛауд
когда читаешь как сильно страдали эти праведники в фашистских тюрьмах и лагерях, а потом живут аж до ста лет, мне одному горы лапши видится или все остальные верят??Ну а про этого педофила и говорить нечего, там все такие.
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23 час.
А Кудасов
Идиотов на западе у власти стало больше.
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23 час.

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