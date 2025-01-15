Не просто апгрейд графики: утечка подтвердила новые подробности ремейка Assass...

Не просто апгрейд графики: утечка подтвердила новые подробности ремейка Assassin’s Creed IV: Black FlagПортал MP1st поделился подробностями неподтверждённого ремейка пиратского экшена с открытым миром Assassin’s Creed IV: Black Flag со ссылкой на информацию от его бывшего разработчика.