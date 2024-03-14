Нижегородец пытался ограбить храм в центре Краснодара, сообщает ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. 32-летний приезжий из Нижегородской области вместе с местным жителем планировали украсть золотые и серебряные изделия из православного прихода Свято-Ильинского храма.