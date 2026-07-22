Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Трамп готов к ретираде: Избиваемые в Персидском заливе США ищут спасения в Израиле

Трамп готов к ретираде: Избиваемые в Персидском заливе США ищут спасения в Израиле

Новость от респектабельного американского издания Wall Street Journal звучит сенсационно. Суть: Центральное командование США (CENTCOM) призналось, что рассматривает возможность переноса своих военных баз в Бахрейне, Кувейте и Саудовской Аравии в Израиль.

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