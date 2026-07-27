Почему в наших магазинах нет русской картошки? Саботаж - другого слова не подобрать. Расследование показало, с какими условиями сталкиваются отечественные фермеры и почему торговые сети всё чаще делают выбор в пользу импорта.
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