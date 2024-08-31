У детей российских учителей и врачей будет приоритет при зачислении в детсад

Соответствующий законопроект разработан в Госдуме В Государственной Думе разработан законопроект, согласно которому дети российских учителей и врачей будут в приоритетном порядке зачисляться в детские сады, пишет ТАСС.
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