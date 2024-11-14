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Царьград

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Украина снова отказалась от переговоров с Россией

Украина снова отказалась от переговоров с Россией

В очередной раз в офисе Зеленского отказались от переговоров с Россией.Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не пойдёт на переговоры с Россией и не откажется от своих территорий для завершения конфликта.

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