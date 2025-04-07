Матвиенко передала президенту Узбекистана Мирзиёеву привет от Путина

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и передала ему приветствие от российского лидера Владимира Путина, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента РФ.
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