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Матвиенко передала президенту Узбекистана Мирзиёеву привет от Путина

Матвиенко передала президенту Узбекистана Мирзиёеву привет от Путина

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и передала ему приветствие от российского лидера Владимира Путина, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента РФ.

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