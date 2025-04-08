Новое оборудование поставили для операционных Иркутской областной клинической больницы

В Иркутской областной клинической больнице появилось новое оборудование. Это аппараты для операционного блока: передвижной рентгеновский аппарат с С-дугой с принадлежностями и современный электрогидравлический операционный стол.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии