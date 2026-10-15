С 16:00 15 октября до 10:00 16 октября в Московской области ожидается туман с видимостью от 200 до 700 метров, из-за чего Госавтоинспекция и спасательные службы призвали водителей и пешеходов к повышенной осторожности.
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