Так выглядит российский FPV-дрон на оптоволокне в объективе украинского FPV-дрона.
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Так выглядит российский FPV-дрон на оптоволокне в объективе украинского FPV-дрона.
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