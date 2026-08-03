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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин о том, зачем меняет краги по ходу матчей: «Это не понты. У меня 3-4 пары на игру, нравится, когда клюшка держится. Если перчатки мокрые, она скользит»

Капитан « Вашингтона » Александр Овечкин рассказал о том, почему часто меняет краги по ходу матчей НХЛ .

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