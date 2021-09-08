Новая "Холостячка" Злата Огневич заинтриговала важными переменами в жизни: "Наконец..."

Певица Злата Огневич, героиня следующей "Холостячки", решила поискать любовь на известном шоу и прокомментировала свое решение Известная артистка стала героиней шоу, так как в личной жизни у нее давно ничего не складывалось, передает Politeka.
Певица Злата Огневич, героиня следующей "Холостячки", решила поискать любовь на известном шоу и прокомментировала свое решение Известная артистка стала героиней шоу, так как в личной жизни у нее давно ничего не складывалось, передает Politeka.
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