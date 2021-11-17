Открыт приём заявок на грантовый конкурс для НКО "Добрый новогодний подарок"

Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее" начал заявочную кампанию грантового конкурса для некоммерческих организаций (НКО) "Добрый новогодний подарок" (12+).
Популярные статьи
- Командиры кораблей Балтийского флота подтвердили свое право на самостоятельное управления кораблём
- Военная полиция Западного военного округа провела масштабную тренировку в Нижегородской области
- Центральное жилищно-коммунальное управление Минобороны России по Балтийскому флоту провело работы по переоборудованию котельной в Балтийске
Свежие комментарии