В России создали спецформирования для защиты железных дорог от диверсий

По словам Гутыря, сотрудников формирований стараются оснастить квадрокоптерами и антидроновыми ружьями, что позволяет им вести мониторинг с воздуха и бороться с несанкционированным использованием беспилотников.
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