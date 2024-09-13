НСА ознакомил с особенностями страхования поголовья КРС представителей молочной индустрии

Последние 5 лет в России наблюдается последовательный рост застрахованного поголовья крупного рогатого скота: с 2020 года оно увеличилось в 3 раза – такие данные представил Национальный союз агростраховщиков на X Международном молочном бизнес-форуме ЕАЭС по производству молока и молочному животноводству, который проходит с 10 по 12 сентября в Сочи.