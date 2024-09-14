Рябков: США не должны вмешиваться в военно-техническое сотрудничество РФ и Ирана

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях седьмого Медиасаммита БРИКС, комментируя заявления США о якобы поставках баллистических ракет Ирана в РФ, заявил, что Соединенные Штаты не должны "совать свой нос в чужие вопросы".
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