После скандала с выброшенным на мороз из вагона котом РЖД уточнит правила

Кот Твикс погиб после нескольких дней скитаний рядом с железнодорожными путями. Сразу две новости поступили в связи с печальной участью кота Твикса, который был выброшен проводницей из вагона на технической остановке, пока хозяин животного спал.
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