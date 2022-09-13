РОСБАЛТ

800 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Uri Strukow
    "Если верить американскому Госдепу"... на этом все.Reuters: В США ра...
  • zygmund nedialkow
    И это не последний виру модифицированный человеком.ВОЗ и Евросоюз на...
  • Sergiy Che
    ...может все же в Целиноград?... Или сразу как основатели назвали - Акмолинск ("станицу Акмолинскую"??)))Токаев «передумал...

Армения и Азербайджан заявили о потерях после ночных боев на границе

Армения и Азербайджан заявили о потерях после ночных боев на границе

Десять человек получили ранения в Армении после обстрелов на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылой на медцентр города Мартуни.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх