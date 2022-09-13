Армения и Азербайджан заявили о потерях после ночных боев на границе

Десять человек получили ранения в Армении после обстрелов на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылой на медцентр города Мартуни.
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