Путин рассказал, как повысить зарплату

Президент России Владимир Путин поделился, что нужно сделать для повышения заработной платы. Глава государства посоветовал молодым людям окончить вуз и получить высшее образование, так как от этого будет зависеть размер оклада.
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