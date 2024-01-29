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Путин рассказал, как повысить зарплату

Путин рассказал, как повысить зарплату

Президент России Владимир Путин поделился, что нужно сделать для повышения заработной платы. Глава государства посоветовал молодым людям окончить вуз и получить высшее образование, так как от этого будет зависеть размер оклада.

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