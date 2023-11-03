Росреестр по Москве проводит оценку профилактических мероприятий земельного надзора

В целях оценки качества оказания государственных услуг и исполнения функций Росреестра ведомством проводится опрос, по результатам которого будет оцениваться удовлетворенность граждан профилактическими мероприятиями, проведенными в рамках федерального земельного контроля (надзора), в том числе в Москве.
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