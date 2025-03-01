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Трамп задумал прекратить поставки оружия Украине

Трамп задумал прекратить поставки оружия Украине

Президент США Дональд Трамп после общения с украинским лидером Владимиром Зеленским поручил сотрудникам аппарата нацбезопасности изучить, могут ли Соединенные Штаты временно или полностью остановить текущие поставки оружия Украине.

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