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FiNE NEWS

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Закрытие КПП Лухамаа на границе с Россией из-за инцидента с двумя иранцами

Инцидент с гражданами Ирана Пограничный пункт Лухамаа на границе Эстонии с Псковской областью был закрыт на два часа раньше обычного из-за инцидента с двумя гражданами Ирана, которые пытались незаконно попасть на территорию Эстонии.

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