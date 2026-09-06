Закрытие КПП Лухамаа на границе с Россией из-за инцидента с двумя иранцами

Инцидент с гражданами Ирана Пограничный пункт Лухамаа на границе Эстонии с Псковской областью был закрыт на два часа раньше обычного из-за инцидента с двумя гражданами Ирана, которые пытались незаконно попасть на территорию Эстонии.