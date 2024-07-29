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Премьер-министр Израиля Нетаньяху отказывается смягчать свою позицию по урегулированию ситуации в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Нетаньяху отказывается смягчать свою позицию по урегулированию ситуации в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стал главной причиной жесткой позиции страны по отношению к палестинскому радикальному движению ХАМАС в секторе Газа, сообщает New York Times со ссылкой на источники.

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