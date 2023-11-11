Дискриминация русскоязычного населения в Украине. Реальность или политический манёвр? Елена ВайленкоВице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на пресс-конференции в Киеве заявила, что в Украине отсутствует русское меньшинство.
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