Дискриминация русскоязычного населения в Украине. Реальность или политический манёвр? Елена ВайленкоВице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на пресс-конференции в Киеве заявила, что в Украине отсутствует русское меньшинство.