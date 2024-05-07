Шольц: в ЕС договорились использовать 90% доходов от активов РФ на нужды Украины

НП

Наталья Павлова

А после этого будут тырындеть, что Россия собирается напасть на Европу? А может сто́ит Шольцу вспомнить слова Бисмарка, где тот говорит о том, что русские всегда приходят за своими деньгами. Так что, чего-чего, а получит ещё этот пупсик по лысой своей бестолковке от русского Ивана...