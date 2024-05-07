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Шольц: в ЕС договорились использовать 90% доходов от активов РФ на нужды Украины

Шольц: в ЕС договорились использовать 90% доходов от активов РФ на нужды Украины

В Евросоюзе решили использовать 90% доходов от замороженных активов РФ на военные нужды Украины без обязательств закупать оружие в Европе.

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Комментарии
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Стефания Новак
Попробуй только взять!!! Получишь по башке &quot;ливерная колбаса&quot;!
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16 час.
НП
Наталья Павлова
А после этого будут тырындеть, что Россия собирается напасть на Европу? А может сто́ит Шольцу вспомнить слова Бисмарка, где тот говорит о том, что русские  всегда приходят за своими деньгами.  Так что, чего-чего, а получит ещё этот пупсик по лысой своей бестолковке от русского Ивана...
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16 час.

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