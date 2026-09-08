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«Варварский налёт»: российские силы ПВО перехватили и уничтожили 384 украинских БПЛА за ночь

«Варварский налёт»: российские силы ПВО перехватили и уничтожили 384 украинских БПЛА за ночь

В ночь на 8 сентября российские силы ПВО перехватили и уничтожили 384 украинских БПЛА. По информации Минобороны, беспилотники сбиты над 15 регионами РФ, а также над Чёрным морем.

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