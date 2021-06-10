В Battle.net появился кросс-региональный список друзей

Blizzard наконец объединила в списке друзей Battle.net пользователей сервиса из других стран. Соответсвующее обновление приложения уже доступно, поэтому жители Европы, Америки и Азии могут свободного добавляться в друзья и общаться без ограничений.
Blizzard наконец объединила в списке друзей Battle.net пользователей сервиса из других стран. Соответсвующее обновление приложения уже доступно, поэтому жители Европы, Америки и Азии могут свободного добавляться в друзья и общаться без ограничений.
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