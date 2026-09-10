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Педиатр сообщил о быстром распространении вейп-ассоциированного поражения легких среди подростков

Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в интервью НСН обратил внимание на быстрое распространение среди подростков и взрослых заболевания, связанного с использованием электронных сигарет, — вейп-ассоциированного поражения легких.

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