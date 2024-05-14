Займер: займы "до зарплаты" в России чаще берут самозанятые и продавцы

Мужчины, оформляющие займы "до зарплаты" ??? до 30 тыс. рублей на срок до одного месяца с единоразовой выплатой ??? , чаще всего являются самозанятыми (14,3% от всех клиентов), а женщины - продавцами (21,4%).
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