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Займер: займы "до зарплаты" в России чаще берут самозанятые и продавцы

Займер: займы "до зарплаты" в России чаще берут самозанятые и продавцы

Мужчины, оформляющие займы "до зарплаты" ??? до 30 тыс. рублей на срок до одного месяца с единоразовой выплатой ??? , чаще всего являются самозанятыми (14,3% от всех клиентов), а женщины - продавцами (21,4%).

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