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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даг Уилсон о том, что «Сан-Хосе» отпустил Павелски на рынок в 2019 году: «Это было ошибкой. Мы должны были найти способ его оставить»

Форвард, завершивший карьеру в этом году, отыграл за «Шаркс» 13 сезонов и был капитаном команды с 2015 по 2019 годы.

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