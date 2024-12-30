Кирилл Поляков рассказал о своей новогодней традиции

Вице-губернатор исполняет новогодние желания подопечных детского хосписа «Бумажная птица» Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков рассказал в своем телеграм-канале о благотворительности, которой он занимается накануне Нового года.
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