«Жители не обрадуются». В крупнейшем районе Владивостока изменят схему дорожного движения

В микрорайоне Снеговая Падь планируют изменить организацию дорожного движения. Специалисты планируют начать с ограничения парковки машин на основной дороге на улице Адмирала Горшкова, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на управление дорог.
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