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Ананко — о решении работать в «Рязани»: «Я, наверное, засиделся в Москве уже»

Ананко — о решении работать в «Рязани»: «Я, наверное, засиделся в Москве уже»

Девятикратный чемпион России в составе «Спартака» Дмитрий Ананко рассказал, почему согласился занять должность начальника структурного подразделения «Рязани».

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