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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Член администрации Белого дома Джулиани допустил, что ситуация с отменой бана Балогуна отвлекла игроков США: «Возможно. Я не спортивный психиатр, мне сложно судить»

Исполнительный директор рабочей группы Белого дома по чемпионату мира Эндрю Джулиани высказался о том, повиляла ли ситуация с отменой дисквалификации  Фоларина Балогуна на игру сборной США в следующем матче.

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