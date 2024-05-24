Ремонт двух мостов в Елизовском районе начнется в этом году

В рамках национального проекта "Безопасные качественные автомобильные дороги" в текущем году будут проведены конкурсные работы по отбору подрядчиков для ремонта двух мостовых переходов в Елизовском муниципальном районе.
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