Поражение Нея при Денневице

Сражение при Денневице. Художник Александр Веттерлинг Общая ситуация 23 августа 1813 года русско-прусская Северная армия под началом шведского кронпринца Бернадота в сражении у Гросберена уже разбила французскую армию маршала Удино (Как пруссаки Бюлова разгромили саксонцев Ренье и спасли Берлин).