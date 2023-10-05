Поражение Нея при Денневице

Сражение при Денневице. Художник Александр Веттерлинг Общая ситуация 23 августа 1813 года русско-прусская Северная армия под началом шведского кронпринца Бернадота в сражении у Гросберена уже разбила французскую армию маршала Удино (Как пруссаки Бюлова разгромили саксонцев Ренье и спасли Берлин).
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