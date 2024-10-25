Российская группировка войск «Центр» захватила боевую машину пехоты ВСУ голландского производства YPR-765

Ее будут изучать Российские бойцы продолжают пополнять свой трофейный парк. Недавно штурмовики танкового полка группировки войск «Центр» захватили боевую машину пехоты YPR-765, произведённую в Голландии, которая принадлежала ВСУ.
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